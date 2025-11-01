فريال أشرف وفريدة عثمان وأحمد الجندي يعتلون عرش الحضارة بإطلالات فرعونية تُبهر العالم في افتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - في مشهدٍ يخلّد ارتباط الماضي بالحاضر، خطف أبطال مصر الأولمبيون الأضواء في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعدما ظهروا بإطلالات فرعونية ملكية جسدت روح القوة والعظمة التي ميّزت المصريين عبر العصور.

تألقت البطلة فريال أشرف، أول مصرية تحصد ذهبية أولمبية في الكاراتيه، بإطلالة ملكية مستوحاة من الملكات المصريات، حيث بدت كأنها “نفرتيتي العصر الحديث”، تجمع بين الفخر والهيبة، وقالت عبر حسابها: “يوم للتاريخ.. فخورة أكون جزء من حدث بيجسد عظمة بلدي مصر.”

أما “سمكة النيل الذهبية” فريدة عثمان، فاختارت فستانًا فرعونيًّا أنيقًا يجمع بين الرقة والقوة، في إشارة رمزية إلى أن مصر، كما أبدعت في بناء الحضارات، تواصل تألقها في ميادين الرياضة. وعبّرت فريدة عن مشاعرها قائلة: “ده مش مجرد احتفال.. ده فخر لكل مصري بيحب تاريخه وهويته.”

ولم يكن البطل أحمد الجندي بعيدًا عن المشهد، حيث ارتدى زيّ المحارب الفرعوني، مجسدًا روح الشجاعة والانضباط، وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: “من أبطال مصر القديمة لأبطالها اليوم.. شرف كبير نكون جزء من حدث بيفكرنا إحنا مين.”

أمام واجهة المتحف المهيبة وتمثال رمسيس الثاني، تجسّد اللقاء بين المجد القديم وإنجازات الحاضر، وسط حضور عالمي مهيب ضم ملوكًا ورؤساء وفنانين وإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

