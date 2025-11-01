محمد فؤاد عن افتتاح المتحف المصري: 'ده مش حدث.. ده قلب مصر بيرجع ينبض'

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان الكبير محمد فؤاد عن فخره واعتزازه باللحظة التاريخية التي عاشها المصريون مع افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا الحدث بأنه أكثر من مجرد افتتاح، بل هو "حكاية وطن يحافظ على روحه".

ونشر فؤاد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» مجموعة صور من الحفل، معلقًا:

"مصر بتكتب فصل جديد من تاريخها العظيم.. افتتاح المتحف المصري مش بس حدث، ده حكاية وطن بيحافظ على روحه".

وجذب افتتاح المتحف أنظار العالم مساء اليوم، بمشاركة نخبة من الفنانين والنجوم المصريين والعالميين، وسط أجواء مهيبة تمزج بين أصالة الحضارة المصرية وروح العصر الحديث.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة في العالم، إذ يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع قرب أهرامات الجيزة.

من جانبه، يواصل محمد فؤاد التحضير لأعمال فنية جديدة، مؤكدًا حرصه على تقديم أعمال تعبّر عن الهوية الفنية والإنسانية لمصر، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة.