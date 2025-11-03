أحمد سعد يتصدر الترند مرتديًا بدلة زفاف وبجواره 4 عرائس

أحمد جودة - القاهرة - أحمد سعد يثير حيرة جمهوره ببدلة زفاف: عملت شرع ربنا محدش يتكلم

أثار النجم أحمد سعد جدلًا واسعًا وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيه مرتديًا بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

أحمد سعد يثير الجدل بعد ظهوره مع 4 عرائس

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم، ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره.

https://www.instagram.com/reel/DQmaR7PDMGr/?igsh=b2o2bWNiMmJvbjNk

تعليقات الجمهور

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من اعتبر الفيديو ترويجًا لأغنية جديدة، وبين من تساءل عن حقيقة زواجه المتعدد، خاصة أن الفنان سبق له الزواج أكثر من مرة في حياته، وفق ما هو معروف لجمهوره.

حتى الآن، لم يصدر أحمد سعد أي توضيح رسمي حول حقيقة الفيديو أو تفاصيله، ما زاد من حالة الجدل والتكهنات بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.