انهيار جزئي لبرج تاريخي في إيطاليا

انهيار جزئي لبرج تاريخي في إيطالياشهدتِ العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، انهيار جزء من برج تورّي دي كونتي التاريخي، الواقع بالقرب من المدرج الروماني الشهير الكولوسيوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال كانوا يشاركون في أعمال ترميم جارية بالموقع.

وأشار متحدث باسم جهاز الإطفاء في روما إلى وجود شخص عالق تحت الأنقاض خلال عملية الإنقاذ، وفقا لوسائل إعلامية إيطالية.

وفي وقت لاحق، وقع انهيار آخر، حيث غطت سحابة من الغبار حشد المتفرجين والصحفيين، مما أجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني، بينما وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

ويُعد برج تورّي دي كونتي، الذي يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر، واحدًا من أبرز معالم العصور الوسطى في محيط المنتدى الروماني.

وكان من المخطط إعادة افتتاحه للجمهور عام 2026 بعد مشروع ترميم استمر 4 سنوات.