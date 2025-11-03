انهيار جزئي لبرج تاريخي في إيطاليا
شهدتِ العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، انهيار جزء من برج تورّي دي كونتي التاريخي، الواقع بالقرب من المدرج الروماني الشهير الكولوسيوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال كانوا يشاركون في أعمال ترميم جارية بالموقع.
وأشار متحدث باسم جهاز الإطفاء في روما إلى وجود شخص عالق تحت الأنقاض خلال عملية الإنقاذ، وفقا لوسائل إعلامية إيطالية.
وفي وقت لاحق، وقع انهيار آخر، حيث غطت سحابة من الغبار حشد المتفرجين والصحفيين، مما أجبر قوات الأمن على توسيع الطوق الأمني، بينما وصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
ويُعد برج تورّي دي كونتي، الذي يعود بناؤه إلى القرن الثالث عشر، واحدًا من أبرز معالم العصور الوسطى في محيط المنتدى الروماني.
وكان من المخطط إعادة افتتاحه للجمهور عام 2026 بعد مشروع ترميم استمر 4 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار جزئي لبرج تاريخي في إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.