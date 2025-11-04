نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكشن وضرب نار.. أحمد العوضي يستعرض قوته في كواليس «شمشون ودليلة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي عن كواليس فيلمه السينمائي الجديد «شمشون ودليلة»، الذي يجمعه بالفنانة مي عمر في أول تعاون فني بينهما، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض ضمن موسم سينمائي قوي.

https://www.instagram.com/reel/DQoYvyeiLcI/?igsh=MW15NTUzNXFqdWUzNA==

ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» مقطع فيديو من خلف كواليس التصوير، ظهر خلاله وهو يؤدي مشاهد الأكشن باحترافية عالية، معلقًا: «وقفت فعلًا كده.. كواليس شمشون مولعة»، في إشارة إلى الأجواء الحماسية التي تسود العمل.

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم، من بينهم مي عمر، خالد الصاوي، عصام السقا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان العوضي قد شارك مؤخرًا صورة تجمعه بمي عمر عبر «إنستجرام»، وكتب عليها: «فهد البطل واش إش فيلم شمشون ودليلة.. بفضل ربنا وبإخواتي هتبقى دغدغة في السينما»، ما زاد من حماس الجمهور لمشاهدة العمل المنتظر.

وفي سياق آخر، يستعد العوضي لدخول الماراثون الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد بعنوان «علي كلاي»، تشاركه البطولة الفنانة درة إلى جانب يارا السكري ورحمة محسن، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة «سينرجي»، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال نوفمبر المقبل.

