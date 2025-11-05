نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادات واسعة لفرح الزاهد عن شخصية "سعاد" في مسلسل «لينك» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت الفنانة فرح الزاهد ردود فعل إيجابية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في حلقات مسلسل «لينك»، حيث قدّمت شخصية سعاد بقدر كبير من الصدق والواقعية، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل ملحوظ.

وأشاد المتابعون بأداء فرح الزاهد وقدرتها على التعبير عن مشاعر الشخصية، خاصة في المشاهد التي تجمع بين التردد والضعف والتمزيق الداخلي بين القرارات، حيث اعتبرها كثيرون من أقوى أدوارها الدرامية حتى الآن.

وتنوّعت تعليقات جمهور السوشيال ميديا بين الثناء على نضجها الفني خلال الفترة الأخيرة، والإشادة بقدرتها على تطوير أدواتها التمثيلية بشكل واضح، مؤكدين أنها قدمت شخصية قريبة جدًا من الواقع، ومؤثرة في السياق الدرامي للأحداث.

مسلسل “لينك”

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

أبطال مسلسل "لينك"



ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.