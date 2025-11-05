الرياض - كتبت رنا صلاح - وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، اتفاقية تمويلية بقيمة 75 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية لبرنامج "التحديث من أجل النمو"، حيث وقعت عن الجانب الألماني مايكي ليرش-سيمروس، مديرة أولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني بحضور السفير الألماني في عمّان، الدكتور بيرترام فون مولتيكه.

ألمانيا تموّل برنامج التحديث الأردني بـ75 مليون يورو

وأعربت الوزيرة طوقان عن تقدير الحكومة الاردنية للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، حيث سيساهم هذا الدعم في تحسين البيئة التنظيمية للقطاع الخاص بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

من جانبه، أكد السفير الألماني التزام بلاده بدعم الإصلاحات في الأردن، مشيراً إلى أن "الأردن وضع أهدافاً طموحة لتحديث قطاعه العام، وألمانيا تفخر بكونها من أبرز الداعمين لهذا الطموح، وستباشر بصرف الدفعة الأولى من التمويل. ويسعدني اننا حققنا هذه الخطوة معا لأن تعزيز القطاع العام سيسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة."