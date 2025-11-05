نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة اللبنانية لولا جفان العديد من كواليس وأسرار أعمالها الفنية وحفلاتها بمصر وذلك خلال لقائها ببرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الفنان إدوار والاعلامية نانسي مجدي.

لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم وتقدم مع ادواد "عاجبني"



كما اشعلت لولا وفرقتها الموسيقية اجواء استديو القاهرة اليوم بعدد من اغانيها الرومانسية المميزة منها "ما فيش كده" بالاضافة إلى "ما بلاش اللون ده معانا" لعدوية و"شيكولاته" لفاطمة عيد.

كما حرصت على تقديم الدويتو الشهير لها "عاجبني" بمشاركة ادوارد وهي اغنية من انتاج مدير اعمالهما ياسر الحريري وسط المزيد من اجواء البهجة.

تفاصيل الحلقة

حضرت لولا جفان بصحبة المنتج ياسر الحريري وفى ختام الحلقة تناولت مع ادوارد ونانسي مكرونة بالبشامل اعدتها الشيف نوران غنيم التي كشفت عن تفاصيل بعض فروقات الاطعمه المتشابه بين مصر ولبنان منها الملوخية وغيرها.

برنامج "القاهرة اليوم"

برنامج "القاهرة اليوم" يقدمه الفنان ادوارد والاعلامية نانسي مجدي وإعداد شاهندة عز العرب ومصطفى عزت، وإخراج عبدالرحمن زهران.

تفاصيل الاغنيه

اغنية "عاجبني" ل ادوارد ولولا جفان من كلمات محمد البوغا، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر هاني محروس.

وتم تصويرها على شاطئ العلمين الجديدة خلال موسم صيف 2025 مع المخرج محمد القاضي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومن إنتاج ياسر الحريري.