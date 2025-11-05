فن ومشاهير

بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل

0 نشر
0 تبليغ

  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 1/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 2/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 3/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 4/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 5/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 6/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 7/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 8/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 9/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 10/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 11/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 12/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 13/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 14/15
  • بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل 15/15

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم بأغاني عدوية وفاطمة عيد وتقدم مع ادوار "عاجبني "وتختتم فقرتها بوجبة مكرونة بالبشامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة اللبنانية لولا جفان العديد من كواليس وأسرار أعمالها الفنية وحفلاتها بمصر وذلك خلال لقائها ببرنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الفنان إدوار والاعلامية نانسي مجدي.

9d3abe219b.jpg
971.jpg

لولا جفان تشعل استديو القاهرة اليوم وتقدم مع ادواد "عاجبني"


كما اشعلت لولا وفرقتها الموسيقية اجواء استديو القاهرة اليوم بعدد من اغانيها الرومانسية المميزة منها "ما فيش كده" بالاضافة إلى "ما بلاش اللون ده معانا" لعدوية و"شيكولاته" لفاطمة عيد.

كما حرصت على تقديم الدويتو الشهير لها "عاجبني" بمشاركة ادوارد  وهي اغنية من انتاج مدير اعمالهما ياسر الحريري وسط المزيد من اجواء البهجة.

973.jpg
c91f19fe94.jpg
b96bea103c.jpg
f2a7105bcd.jpg

تفاصيل الحلقة 

حضرت لولا جفان بصحبة المنتج ياسر الحريري وفى ختام الحلقة تناولت مع ادوارد ونانسي مكرونة بالبشامل اعدتها الشيف نوران غنيم التي كشفت عن تفاصيل بعض فروقات الاطعمه المتشابه بين مصر ولبنان منها الملوخية وغيرها.

1819847121.jpg
995.jpg
d4385e1c85.jpg
989.jpg
624dcb471e.jpg
991.jpg
993.jpg
731e4cfcf5.jpg
5ba648cbcf.jpg

برنامج "القاهرة اليوم" 

برنامج "القاهرة اليوم" يقدمه الفنان ادوارد والاعلامية نانسي مجدي وإعداد شاهندة عز العرب ومصطفى عزت، وإخراج عبدالرحمن زهران.

fcfb56b809.jpg
b8539e4280.jpg
d50df20040.jpg
985.jpg
788e80e327.jpg
815a07734d.jpg

تفاصيل الاغنيه 

اغنية "عاجبني" ل ادوارد ولولا جفان من كلمات محمد البوغا، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر هاني محروس.

وتم تصويرها على شاطئ العلمين الجديدة خلال موسم صيف 2025 مع  المخرج محمد القاضي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومن إنتاج ياسر الحريري.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا