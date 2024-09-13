انت الأن تتابع خبر لا تقترب.. الدفاع المدني يوجه رسالة تحذيرية هامة للجميع بشأن الأمطار والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت منذ قليل المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بيان تحذيري هام لجميع المواطنين والوافدين على أراضيها خلال هذه الفترة، حيث جاءت تلك التحذيرات بناء على توقعات الوكني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة، حيث ناشد الجميع بضرورة توخي الحذر واليقظة خلال الأيام القادمة، حيث دعت الجميع لعدم الاقتراب من مناطق جريان السيول أو عبورها خلال الفترة القادمة حرصاً على سلامة الجميع.
الدفاع المدني يُحذر من الأمطار وجريان السيول
- أكدت المديرية من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، على ضرورة البقاء في أماكن آمنة بعيدة عن الأودية والشعاب الجافة، والتي قد تشهد جريان السيول بشكل مفاجئ نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها خلال الساعات القليلة القادمة والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع.
- وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية الجميع، بضرورة متابعة نشرات الطقس، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية أنفسهم خلال تلك الفترة، حيث يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي أعنت عنها المديرية خلال الفترة القادمة حرصاً على سلامة جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة خلال الفترة القادمة.
- دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، إلى ضرورة توخي الحذي والحيطة خلال الساعات القادمة، وذلك بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة، مما قد يتسبب في جريان السيول في المنخفضات والودية والشعاب، لذا يجب عدم التواجد في تلك المناطق المتوقع جريان السيول بها حرصاً على سلامته، حيث أكدت على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات التي أعلنت عنها خلال الفترة الأخيرة، حرصاً منها على سلامة جميع المواطنين والوافدين على أرضيها، حيث يجب على الجميع اتباع الإرشادات والالتزام بها خلال الفترة القادم.