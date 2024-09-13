انت الأن تتابع خبر لا تقترب.. الدفاع المدني يوجه رسالة تحذيرية هامة للجميع بشأن الأمطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت منذ قليل المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بيان تحذيري هام لجميع المواطنين والوافدين على أراضيها خلال هذه الفترة، حيث جاءت تلك التحذيرات بناء على توقعات الوكني للأرصاد بشأن هطول أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة، حيث ناشد الجميع بضرورة توخي الحذر واليقظة خلال الأيام القادمة، حيث دعت الجميع لعدم الاقتراب من مناطق جريان السيول أو عبورها خلال الفترة القادمة حرصاً على سلامة الجميع.

الدفاع المدني يُحذر من الأمطار وجريان السيول