نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يواصل انتصاراته الأوروبية ويهزم كايرات بثنائية مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق إنتر ميلان الإيطالي سلسلة نتائجه المميزة في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه كايرات الكازاخستاني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

نتيجة مواجهة إنتر وكايرات في الشامبيونزليج

جاءت المباراة قوية ومثيرة منذ بدايتها، حيث تمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف التقدم للنيراتزوري في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد سيطرة شبه تامة للفريق الإيطالي.

وفي الشوط الثاني، نجح عوفري أراد في إدراك التعادل لفريق كايرات في الدقيقة 55 بعد تمريرة متقنة من زميله ألكسندر شيروبوكوف، ليشعل أجواء اللقاء مؤقتًا.

لكن الرد جاء سريعًا من أصحاب الأرض، حين أحرز الظهير البرازيلي كارلوس أوجوستو هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 67، بصناعة رائعة من الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وبهذا الانتصار، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بينما تجمد رصيد كايرات الكازاخستاني عند نقطة وحيدة في المركز الرابع والثلاثين.

جاء الفوز ليؤكد استمرار تألق كتيبة المدرب كريستيان تشيفو، التي واصلت عروضها القوية على المستويين المحلي والأوروبي، مع حفاظها على توازن فني واضح بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.