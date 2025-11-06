نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك أوسيمين يقود جالطة سراي لاكتساح أياكس بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جالطة سراي التركي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على مضيفه أياكس الهولندي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب يوهان كرويف آرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

نتيجة مواجهة جالطة سراي وأياكس في الشامبيونزليج

تألق النيجيري فيكتور أوسيمين بشكل لافت وكان نجم اللقاء الأول، بعدما سجل هاتريك رائع قاد به فريقه للانتصار الثمين.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 59 بعد تمريرة متقنة من ليروي ساني، قبل أن يضيف أوسيمين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ليواصل تألقه ويكمل الثلاثية بهدف ثالث من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 78.

وسيطر جالطة سراي على مجريات اللقاء بفضل الانسجام الكبير بين لاعبيه وقوة خط هجومه، في وقت عانى فيه أياكس من غياب الحلول الهجومية وضعف التنظيم الدفاعي.

وبهذه النتيجة، رفع جالطة سراي رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما واصل أياكس نتائجه السلبية ليتذيل الترتيب في المركز الأخير دون أي نقاط.