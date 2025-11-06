نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يقهر أتليتك بيلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فوزًا هاما على نظيره أتليتك بيلباو، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتك بيلباو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتك بيلباو في دوري الأبطال

استهل لاعبو فريق نيوكاسل يونايتد، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي كبير لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول، نجح دان بيرن نجم فريق نيوكاسل يونايتد، في تسجيل هدف التقدم في شباك أتليتك بيلباو، بعد تمريرة من تريبير.

وسدد أوناي جوميز لاعب فريق أتليتك بيلباو، كرة قوية في الدقيقة 18 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أتليتك بيلباو ضد نيوكاسل يونايتد، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، استمر لاعبو نيوكاسل يونايتد في الضغط على أتليتك بيلباو، من أجل تعزيز النتيجة، وتحقيق الفوز.

ثم أضاف جويلانتون، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، الهدف الثاني في مرمى أتليتك بيلباو، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله هارفي بارنز.