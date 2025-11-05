نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يتعاون مع عمر كمال في أغنية جديدة بعنوان "كل الأماكن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعاون الملحن مدين، مع المطرب عمر كمال في أغنية جديدة بعنوان "كل الأماكن"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والتي تم طرحها منذ قليل عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب.

ويأتي هذا التعاون بعد النشاط الفني الكبير الذي يعيشه الطرفان حيث طرح مدين مؤخرًا أغنيته الجديدة "بعد فراقك" عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور وحققت نسب مشاهدة مرتفعة في أيامها الأولى حيث تخطت نصف مليون مشاهدة على موقع الڤيديوهات يوتيوب.

في المقابل، طرح عمر كمال منذ ساعات أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان "اتغيرتي ومشيتي"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُعد بداية قوية لألبومه الذي يحمل اسم "رهان كسبان" ويضم مجموعة من التعاونات المميزة مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.