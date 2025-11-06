نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة العيلي يحتفل بنجاح مسلسل "كارثة طبيعية" ويشكر فريق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى الفنان حمزة العيلي بنجاح مسلسل "كارثة طبيعية"، ووجه رسالة شكر وامتنان لفريق العمل الذي شاركه هذا النجاح. وكتب العيلي عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد والشكر لله دائمًا وأبدًا، مبروك تألقك ونجاحك ونجاحنا كلنا مع أخي وصديقي محمد سلام".

ووجه الشكر لكل من شارك في العمل، قائلًا: "شكرًا لصديقي المخرج حسام حامد، والمؤلف الرائع أحمد عاطف فياض، وكل الزملاء الممثلين والأقسام التي شاركت في نجاح العمل".

أبطال مسلسل كارثة طبيعية

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم جهاد حسام الدين وكمال أبورية، والمسلسل من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.