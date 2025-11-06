نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تعديل البرنامج الزمني لمشروع «أميسال» بالفيوم.. الانتهاء نهاية 2025 وبدء الإنتاج مطلع 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل البرنامج الزمني لمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال»، ليصبح موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 ديسمبر 2025، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في 1 يناير 2026.

ويهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الأملاح والمعادن ورفع القدرة الإنتاجية في إطار خطط الدولة لدعم الصناعة الوطنية. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع على تفاصيله الكاملة.