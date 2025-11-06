نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسقاط الجنسية المصرية عن شخص لتجنسه بجنسية أجنبية دون إذن مسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن ساهر محمد حسن عوض، من مواليد إسرائيل بتاريخ 4 يوليو 2001، وذلك بعد ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

ويأتي القرار وفق أحكام القانون المصري الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة قبل اكتساب جنسية أخرى حفاظًا على المصلحة العامة، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية.