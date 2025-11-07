نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوة دولية إلى غزة.. تفاصيل مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مناقشات موسعة حول مشروع قرار أمريكي يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي تتضمن تشكيل قوة دولية قوامها نحو 20 ألف جندي لتثبيت الاستقرار في القطاع.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المفاوضات تستهدف منح تفويض لمدة عامين لـ "هيئة حكم انتقالي" تتولى إدارة غزة، بالتوازي مع نشر قوة دولية مؤقتة تعمل على حفظ الأمن ونزع سلاح الفصائل المسلحة.

مضمون مشروع القرار الأمريكي

ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، فقد وزعت الولايات المتحدة مشروع القرار رسميًا على أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر، موضحة أنه يحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية.

ويتطلب اعتماد القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بشرط ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو).

وقال المسؤول الأمريكي: "كلما تحركنا أسرع كان ذلك أفضل.. نحن نتحدث عن أسابيع وليس أشهرًا"، مشيرًا إلى أن الخطة تمثل "أقرب فرصة حقيقية لتحقيق السلام في غزة منذ سنوات".

تفويض القوة الدولية وصلاحياتها

ينص مشروع القرار على أن القوة الدولية المؤقتة ستتمتع بصلاحيات استخدام جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة، لحماية المدنيين وتأمين عمليات الإغاثة الإنسانية.

كما ستعمل القوة على تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية خضعت مؤخرًا لبرامج تدريب وتمحيص دولية.

وتتضمن مهام القوة الدولية أيضًا نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في القطاع، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، في إطار مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ شهر.

قوام القوة وموقف واشنطن وتل أبيب

وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فإن قوام القوة الدولية سيبلغ 20 ألف جندي، دون مشاركة أمريكية مباشرة على الأرض.

وأوضح أن إدارة ترامب بدأت مشاورات مع عدد من الدول الإسلامية والإقليمية للمساهمة في هذه القوة، مع التأكيد على أن "الخيار المفضل هو أن تعمل القوة تحت تفويض من الأمم المتحدة".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل رفضت مشاركة قوات تركية في القوة الدولية، لكنها لم تستبعد مساهمات من دول أخرى.

خطة السلام.. 20 نقطة واتفاق هش

كانت إسرائيل وحماس قد وافقتا الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، والتي شملت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الوقت حاسم لإنقاذ الهدنة الهشة، قائلًا:

"وقف إطلاق النار صامد لكنه هش، وهذا اختبار حقيقي للأمم المتحدة في إثبات قدرتها على دعم الاستقرار في غزة."

جدول مهام القوة الدولية المقترحة