نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني ماتياس يايلسه مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الرياض بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي أمام الرياض

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، ايبانيز، محمد عبدالرحمن.

خط الوسط: كيسي، ميلوت، محرز.

خط الهجوم: البريكان، ايفان توني، جونسالفيس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض

تردد قناة ثمانية

تردد القناة: 12360

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات

