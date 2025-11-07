أنغام تشعل الرياض وتتصدر جوجل... عودة استثنائية تحمل توقيع الموسيقى والشفاء

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت النجمة أنغام مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد المفاجأة الكبيرة التي أعلنتها على المسرح أثناء حفلها المقام حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث كشفت عن استعدادها لإحياء حفل ضخم جديد في 31 ديسمبر المقبل احتفالًا برأس السنة، مؤكدة أن هذا الحفل سيكون بمثابة “عيد شفاء” بعد الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

وسط أجواء مفعمة بالمشاعر، وقفت أنغام على خشبة المسرح بابتسامة امتزجت فيها الدهشة بالامتنان، لتقول لجمهورها السعودي: “وحشتوني جدًا، وسعيدة إني في وسطكم في الرياض الحبيبة، اللي بقت بيتي الثاني”. ومع كل كلمة منها، كان التصفيق يملأ المكان، لتتحول لحظات اللقاء إلى حالة فنية مليئة بالحب والوفاء بين النجمة وجمهورها.

وفي لفتة تقدير كبيرة، وجهت أنغام الشكر إلى هيئة الترفيه السعودية لما تقدمه من دعم للفنانين العرب والعالميين، قائلة: “من أرقى ما تقدمه هيئة الترفيه إنها بتمنحنا الفرصة نشتغل مع موسيقيين عالميين، وده بيرفع من مستوى الفن العربي ويخليه لغة مشتركة بين الشعوب”.

وأضافت أنغام بكلمات لامست القلوب: “أنا دايمًا منحازة للموسيقى، لأنها اللغة الوحيدة اللي بتوحد الناس مهما اختلفت لغاتهم، وبتوصل إحساس جميل من القلب للقلب”.

وفي نهاية الحفل، اختتمت أنغام سهرتها بكلمات مؤثرة أشعلت تصفيق الحضور، حيث قالت: “الموسيقى والفن هما طيور السلام والمحبة اللي بتجمع الشعوب، وأنا فخورة إننا النهارده بنعيش ده مع بعض في الرياض ومصر، ووجود المايسترو هاني فرحات معايا هو دليل إن الفن دايمًا جسر سلام بين الشعوب”.

أسعار التذاكر.. حضور من كل الفئات

طرحت الشركة المنظمة لحفل أنغام تذاكر الحجز عبر منصة موسم الرياض بأسعار تراوحت بين 295 ريالًا سعوديًا و2500 ريال سعودي للفئة الذهبية، لتتيح الفرصة لجميع عشاقها لحضور واحدة من أهم حفلات العام.

أنغام تتجدد بـ"تيجي نسيب"

جاء تصدر أنغام للتريند بالتوازي مع استمرار نجاح أحدث أغنياتها “تيجي نسيب” التي طرحتها مطلع العام الجاري، والتي نالت إعجاب الجمهور وحققت نسب استماع مرتفعة على المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي، وقدم أكرم برومو الأغنية في فيديو ساخر لاقى تفاعلًا كبيرًا قبل صدورها رسميًا.

وتعاونت أنغام في ألبومها الأخير مع عدد من كبار الشعراء والملحنين، من بينهم أمير طعيمة الذي كتب أربع أغنيات، أبرزها “بنعمل حاجات” و“مكانش وقته”، بينما ضم الألبوم 12 أغنية جمعت بين الرومانسية والدراما بأسلوب فني متجدد يليق بتاريخها الكبير.

أنغام... عودة من القلب

عودة أنغام إلى المسرح لم تكن مجرد حفل فني، بل كانت رسالة حياة. فبعد رحلة علاج طويلة، اختارت أن يكون احتفالها بالشفاء من الرياض، المدينة التي فتحت ذراعيها للفن العربي بكل حب.

أنغام، التي طالما غنت للحب والصدق والمشاعر، عادت اليوم لتغني للحياة نفسها، لتؤكد أن الفن هو العلاج الأجمل، والموسيقى هي اللغة التي لا تمرض أبدًا.

ومع تصدرها الترند وتفاعل جمهورها الكبير، تثبت أنغام من جديد أنها النجمة التي لا تغيب، وأن حضورها ليس مجرد إطلالة فنية، بل حدث موسيقي ينتظره الجميع.