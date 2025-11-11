نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أن التسجيل الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لدخول الامتحانات.

وأوضح بيان الوزارة أن عملية التسجيل تتم من خلال المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية، بإشراف مسؤولي شئون الطلبة والامتحانات، حيث يتم مراجعة البيانات الأساسية للطلاب قبل اعتمادها إلكترونيًا من الإدارة التعليمية.

وأشار البيان إلى أن الخطوات الأساسية لتسجيل الاستمارة تشمل ما يلي:

-الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط المخصص لتسجيل الاستمارة.

-إدخال الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالطالب التي يحصل عليها من المدرسة.

-مراجعة البيانات الشخصية بدقة، خاصة الاسم، الرقم القومي، الديانة، وتاريخ الميلاد.

-رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مطابقة لمواصفات بطاقة الرقم القومي.

-تحديد الشعبة أو اللغة الثانية (في حال وجودها)، ثم حفظ البيانات وطباعة الاستمارة الإلكترونية.

وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة البيانات المطبوعة على الاستمارة والتأكد من صحتها قبل اعتمادها نهائيًا من المدرسة، مشددة على أن أي خطأ في البيانات قد يؤدي إلى مشكلات أثناء التقدم للامتحان.

كما ناشدت أولياء الأمور مساعدة أبنائهم في إتمام عملية التسجيل خلال المدة المحددة، لضمان إدراج أسمائهم في كشوف لجان الامتحانات دون تأخير