إطلالة نيلية تشعل السوشيال ميديا.. حمدي الميرغني يتصدر تريند جوجل بعد ظهور رومانسي مع زوجته إسراء عبد الفتاح

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدّر الفنان الكوميدي حمدي الميرغني تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما خطف الأنظار بظهوره الأخير مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح في رحلة نيلية رومانسية، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهرت إسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والجاذبية، حيث ارتدت توب أبيض وبنطلون أسود في تنسيق كلاسيكي ناعم، بينما تركت شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها، واكتفت بمكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

الصور التي نشرتها النجمة الكوميدية حظيت بتفاعل واسع من الجمهور ومتابعي الثنائي، الذين أشادوا بالعلاقة المليئة بالمودة التي تجمع بينهما، مؤكدين أن “الكيميا” بينهما ما زالت كما عرفها الجمهور منذ بدايتهما في «مسرح مصر».

وتُعرف إسراء عبد الفتاح بأناقتها الراقية التي تميل دائمًا إلى الاختيارات البسيطة وغير المبالغ فيها سواء في المناسبات الرسمية أو الإطلالات اليومية، ما يجعلها دائمًا محط أنظار متابعي الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الظهور الدافئ أعاد الثنائي إلى دائرة الضوء من جديد، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بجمال إسراء الطبيعي وروح حمدي المرحة، مؤكدين أنهما من أكثر الثنائيات الفنية المحبوبة على الساحة.