تصدر وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي تريند مواقع التواصل.. صدمة وحزن يجتاحان الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدّر اسم المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة في حادث سير مروع بمركز ملوي في محافظة المنيا، ما أثار موجة كبيرة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وانهالت التعليقات والدعوات بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل، حيث عبّر عدد كبير من محبي الأغاني الشعبية عن صدمتهم لرحيله المفاجئ، مؤكدين أن وفاته تركت فراغًا كبيرًا في الساحة الفنية التي عُرف فيها بصوته القوي وأدائه المميز.

وكان الليثي قد نُقل إلى العناية المركزة بعد الحادث الخطير، وهو يعاني من نزيف بالمخ وتهتك في الرئتين، وظل يصارع الموت لساعات قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بجراحه.

ورأى كثيرون أن وفاة إسماعيل الليثي جاءت لتغلق فصلًا مأساويًا في حياته التي امتلأت بالأوجاع، خاصة بعد الحادث المفجع الذي فقد فيه نجله الوحيد “ضاضا” في سبتمبر 2024، إثر سقوطه من الطابق العاشر، وهي الصدمة التي لم يتجاوزها حتى رحيله.

وقد تصدّر هاشتاج إسماعيل الليثي قائمة الأكثر تداولًا على منصات “إكس” و“فيسبوك” و“تيك توك”، مع تداول لقطات من أغانيه ومقاطع من حفلاته التي ألهب بها قلوب جمهوره، مؤكدين أن صوته سيبقى خالدًا رغم الرحيل.

