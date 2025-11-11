نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل واسع على السوشيال ميديا.. ياسمين الخطيب تفتح النار على عبدالله رشدي وتتهمه بـ "الإساءة للإسلام والزواج الغامض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الداعية عبد الله رشدي مؤشرات تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد موجة الجدل التي أثارتها الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، عقب هجوم حاد شنّته على أحد المشاهير من الدعاة، والذي ألمحت إليه دون أن تذكر اسمه صراحة، إلا أن أغلب المتابعين رجّحوا أنها تقصده.

منشور ياسمين الخطيب

وقالت ياسمين الخطيب في منشورها إن هذا الداعية تم منعه رسميًا من الإمامة واعتلاء المنابر من قِبل الأزهر الشريف، مشيرة إلى أنه "أساء بفتاواه للإسلام كما لم يفعل أعداؤه"، على حد وصفها. وأضافت في حديثها المثير للجدل أن هذا الشيخ "يدّعي العلم والدكتوراه دون أن يحملها فعليًا، ويحث الناس على الزهد والعفة بينما تطارده الفضائح كل عام"، في إشارة واضحة إلى تكرار القضايا الشخصية التي ارتبط اسمه بها في الآونة الأخيرة.

ولم تكتفِ الخطيب بذلك، بل كشفت عن تفاصيل جديدة حول زيجاته المثيرة للجدل، مؤكدة أنه "تزوج سيدة عراقية شفهيًا دون شهود، ثم أنكر الزواج بعد فترة قصيرة"، مضيفة أنه تزوج رسميًا من بلوجر معروفة اعتزلت السوشيال ميديا بعد ارتدائها النقاب، وأنجب منها فتاة، إلا أن الزوجة حسب ما قالت الخطيب تتعرض لهجوم قاسٍ وتحاول إثبات الزواج، حتى إنها اضطرت لنشر شهادة ميلاد طفلتها.

منشور ياسمين الخطيب أحدث حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بين مؤيد لحديثها باعتباره "كشفًا للحقائق"، ومعارضين اعتبروا أن ما كتبته يُعد تعديًا على الحياة الخاصة.

وفي ظل هذا الجدل، تصدر اسم عبد الله رشدي تريند جوجل، ليعود مجددًا إلى واجهة الجدل الديني والإعلامي، بين من يراه داعية مؤثرًا وبين من ينتقد مواقفه وتصريحاته التي كثيرًا ما تثير الرأي العام.