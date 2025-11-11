نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يتجاوز المليون مشاهدة بأغنيته “بعد فراقك”.. نجاح استثنائي يكرّس مكانته كمطرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الملحن والمطرب مدين، نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه "بعد فراقك"، بعدما تجاوزت حاجز المليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب خلال فترة وجيزة من طرحها، لتواصل الأغنية حصد الإشادات من الجمهور والنجوم على حد سواء.

تفاصيل الاغنيه

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع توما، وقد لاقت رواجًا واسعًا على مختلف المنصات الموسيقية مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play، بفضل صدق الإحساس الذي قدّمه مدين بصوته المميز وأدائه العاطفي.

دعم النجوم

وشهدت الأغنية دعمًا واسعًا من نجوم الفن، حيث عبّر كل من رامي جمال، سامو زين، ساندي، حاتم فهمي، ميرهان حسين، وسهر الصايغ عن إعجابهم الكبير بالأغنية وبالخطوة الجديدة التي يخوضها مدين كمطرب بعد فترة غياب طويلة عن الغناء.

تفاصيل الكليب

جدير بالذكر أن الكليب من إخراج منال الجندي، التي قدّمت رؤية فنية راقية ومليئة بالمشاعر، تحت إشراف المنتج المنفّذ أحمد عوض الجندي، وتولّت نور طلعت مهام الـ Media & PR Coordination، بينما أدار قسم السوشيال ميديا كل من أحمد سالم وسلمى ناصر.

نجاح مدين



بهذا النجاح، يؤكد مدين أنه فنان شامل يجمع بين التلحين والغناء بموهبة أصيلة وحضور فني قوي، لتكون "بعد فراقك" بداية مرحلة مميزة في مشواره الفني.