نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور ملحوظ من السيدات والشباب أمام اللجان الانتخابية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الإسكندرية، إن توافد عدد كبير من الناخبين بدأ منذ الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن محافظ الإسكندرية أكد أن المتابعة تمت لحظيًا عبر منظومة متكاملة تشمل المرور الميداني على اللجان، بالإضافة إلى متابعة الشبكة الكبيرة من خلال مركز السيطرة الموحد ومركز العمليات الرئيسي، بالتنسيق مع غرف التحكم الفرعية للأحياء، والتي تعمل طوال فترة الانتخابات وحتى انتهاء عملية الفرز.

وأشارت مراسلة القناة إلى حضور ملحوظ من السيدات والشباب وكبار السن، مؤكدة أن الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية وفرت كراسي متحركة وتصاريح لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر لجميع الفئات.

وأضافت أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية أسهم في ضمان يوم انتخابي سلس، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مشاكل أو معوقات خلال اليوم، وتمكن الناخبون بسهولة من معرفة لجانهم عبر التطبيق والموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

https://www.youtube.com/shorts/Jtt5XjpQsMo