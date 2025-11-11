تصاعد الأحداث في الحلقة 22 من "لينك": اختطاف أطفال سعاد يشعل الأحداث

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل أحداث مسلسل "لينك" الذى يعرض حاليًا على Dmc وWatch it تصاعدها الدرامي في الحلقة الـ22، حيث تتعرض سعاد (فرح الزاهد) لأزمة جديدة تهز حياتها بعد سلسلة من الانكسارات العاطفية.

تبدأ الحلقة بذهاب سعاد (فرح الزاهد) إلى سعد المحامي (أحمد صيام) لرفع قضية طلاق ونفقة ضد زوجها د. خالد (كريم العمري)، في خطوة جريئة تؤكد إصرارها على إنهاء العلاقة بعد خيانته.

وبعد لقاء مؤثر مع أولادها في النادي، تنقلب اللحظات الهادئة إلى كابوس مرعب حين يختفي الطفلان عمر ولى لى في ظروف غامضة.

سعاد تنهار ويتهمها زوجها دكتزر خالد (كريم العمرى) بالتقصير والإهمال، بينما يكتشف المشاهد تدريجيًا المفاجأة الكبرى — أن خالد نفسه هو من خطف الطفلين للضغط عليها حتى تتنازل عن القضية!

يتدخل اخوها زياد (سليم الترك) في الأحداث ويواجه خالد في مشهد قوي ومتوتر، قبل أن تظهر الحقيقة المذهلة: الأطفال هربوا من والدهم بأنفسهم بعد شعورهم بالخوف.

وتختتم الحلقة بمشهد صادم ومليء بالتشويق، حيث يسير عمر ولى لى في الشارع ليلًا حتى تتوقف أمامهما سيارة بها شخص غريب يعرض عليهما المساعدة، لينتهى المشهد على نغمة غموض وتشويق تمهّد لحلقة جديدة مثيرة من "لينك".

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.



ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.