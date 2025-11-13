ياسمينا العبد ضيفة "صاحبة السعادة" الأحد

القاهرة - محمد ابراهيم -



في حلقة جديدة من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" تستضيف الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس الفنانة الشابة ياسمينا العبد، إحدى أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

تتحدث ياسمينا خلال الحلقة التي تعرض الأحد المقبل عن بداياتها الفنية وكيف اكتشفها المخرجون في سن مبكرة، كما تكشف عن كواليس مشاركتها في عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، وعن التحديات التي واجهتها في مشوارها الفني، وطموحاتها المستقبلية في التمثيل كما تتحدث عن أخر أعمالها الفنيه التي ستعرض قريبا مسلسل "ميدتيرم" الذي يعرض قريبًا وأحد إنتاجات شركة المتحدة ستوديوز.

وتتخلل الحلقة أجواء من البهجة والمرح كعادة البرنامج، إلى جانب لحظات إنسانية مميزة تكشف جانبًا جديدًا من شخصية ياسمينا العبد بعيدًا عن الكاميرا.