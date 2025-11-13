نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعافي بيدري المبكر يقرب عودته لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعافى الإسباني بيدري، لاعب وسط نادي برشلونة، بشكل أسرع من المتوقع خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ما أسعد جماهير النادي ومدربه الألماني هانز فليك، وجعل عودته إلى الملاعب أقرب من أي وقت مضى.

وكان بيدري غاب عن صفوف الفريق بسبب تمزق في العضلة الخلفية، وكان من المقرر أن يعود في بداية ديسمبر، لكن صحيفة آس الإسبانية أفادت بإمكانية مشاركته في مواجهة أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر، ما يعني تقليص فترة غيابه أكثر من أسبوعين.

ورغم ذلك، يفضل برشلونة التعامل مع اللاعب بحذر لتجنب حدوث أي انتكاسة، كما حصل مؤخرًا مع زميله البرازيلي رافينيا دياز.

وكانت الإصابة قد لحقت ببيدري خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وكانت مدة غيابه المبدئية تصل إلى شهر ونصف، ومع تقليص الفترة، من المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في 2 ديسمبر، وربما يسافر مع الفريق إلى لندن لمواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر.

وفي حال استمرار تعافيه بنفس النسق، من المتوقع أن يشارك بيدري في المران الجماعي تدريجيًا بداية من الأسبوع القادم.