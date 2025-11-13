العالم اليوم - أدنوك للغاز تحقق أفضل نتائج فصلية على الإطلاق

انتم الان تتابعون خبر أدنوك للغاز تحقق أفضل نتائج فصلية على الإطلاق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 نوفمبر 2025 07:20 صباحاً - أعلنت "أدنوك للغاز"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025 محققة أعلى صافي دخل فصلي في تاريخها بلغ 4.92 مليار درهم (1.34 مليار دولار)، بزيادة 8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 14.65 مليار درهم (3.99 مليار دولار)، متجاوزا توقعات السوق، وذلك رغم انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 71 دولارا للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بـ 83 دولارا في عام 2024.

وسجلت أعمال الغاز المحلية خلال الربع الثالث من عام 2025 نتائج قياسية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 3.36 مليار درهم (914 مليون دوالر)، بزيادة 26 بالمئة على أساس سنوي.

و يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي، إذ توّقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2025، و5 بالمئة في عام 2026، مما ساهم في رفع الطلب المحلي على الغاز، وأدى إلى ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى. كما تزامن ذلك مع تحسن في الهوامش التشغيلية، نتيجة للتحسينات الهيكلية التي تم تنفيذها بنجاح من خلال إعادة التفاوض على العقود.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تؤكد النتائج القياسية التي حققتها أدنوك للغاز في الربع الثالث، إلى جانب أدائها القوي منذ بداية العام، مرونة نموذج أعمال الشركة وقدرته على التكيف مع تقلبات السوق. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط تستمر الشركة في تحقيق عوائد قوية، مدفوعة بالتميز في العمليات التشغيلية وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتعكس سياسة توزيعات الأرباح المعززة التزام أدنوك للغاز بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

و من خلال سعيها المستمر لتحقيق القيمة والاستقرار على المدى الطويل، تمثل "أدنوك للغاز" فرصة استثمارية قوية، مدعومة بكفاءة تشغيلية عالية وربحية مستدامة.

وسجلت الشركة صافي دخل قياسي بلغ 4.92 مليار درهم (1.34 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025 بزيادة قدرها 8 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الدخل السنوي 14.65 مليار درهم (3.99 مليار دولار)، محققا نموا بنسبة 10 بالمئة مقارنة بعام 2024.

ويظل تحقيق التدفقات النقدية القوية أحد الركائز األساسية لقوة "أدنوك للغاز" المالية، حيث بلغت أرباح مبيعات الغاز المحلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.36 مليار درهم (914 مليون دولار) في الربع الثالث، بزيادة بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي.