ريال مدريد يختصر اسم ملعبه إلى "البيرنابيو" ويكشف عن هوية بصرية جديدة

أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد عن تغيير هوية ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" رسميًا، حيث قرر اختصار الاسم إلى "البيرنابيو" فقط، واعتماد شعار وصورة جديدة للملعب، وفقًا لما أوردته صحيفة آس الإسبانية مساء الأربعاء.

واعتمد النادي في تصميم الشعار على الشكل الخارجي المستقبلي والمحدث للملعب، في خطوة تتزامن مع استضافة البيرنابيو لأول مباراة من دوري كرة القدم الأمريكية "NFL" بين ميامي دولفينز وواشنطن كوماندوز.

وأفادت الصحيفة بأن الريال يقترب من حل مشكلة الضوضاء الناتجة عن الحفلات الموسيقية داخل الملعب، ومن المتوقع الانتهاء من هذا الأمر خلال شهرين، حسب تصريحات مهندس الملعب الجديد.

كما يستعد البيرنابيو لاستضافة مهرجان مافيداد في أعياد العام الميلادي الجديد، وقد تم نفاد جميع تذاكر المهرجان بالكامل.