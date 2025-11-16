نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر مقرب من حامد حمدان، مهاجم بتروجيت، أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه بأنه غير متمسك بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم المفاوضات القائمة بين الطرفين.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، إن حمدان أكد لمسؤولي بتروجيت أن رغبته الأولى ستكون الانتقال إلى النادي الأهلي حال تطور المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد دخول الأهلي في الصورة مؤخرًا واهتمامه الجاد بضمه.

وأشار المصدر إلى أن العامل المالي سيكون عنصر الحسم في قرار اللاعب بين الأهلي والزمالك، موضحًا أن حمدان ينتظر معرفة القيمة المالية لكل عرض قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويعد حمدان من أبرز لاعبي بتروجيت هذا الموسم، ما جعله محط اهتمام من أندية الدوري الممتاز، وسط توقعات بأن يشهد الملف تطورات كبيرة خلال الفترة القادمة.