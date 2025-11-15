نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس يشعلون افتتاح مهرجان "شتاء مدينتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنانون محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، وحميد الشاعري، وهشام عباس حفل افتتاح مهرجان "شتاء مدينتي" الذي انطلق مساء أمس في أوبن إير، وسط حضور جماهيري تجاوز 10 آلاف شخص استمتعوا بسهرة غنائية مبهرة.

الحفل نظمّه المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، وإشراف الدكتور أيمن زهران رئيس قطاع التسويق بمجموعة طلعت مصطفى، في انطلاقة قوية للمهرجان الذي يعيد الأجواء العائلية المميزة للحفلات الفنية في مصر.

وتميزت الليلة بتجهيزات عالمية على مستوى المسرح والمؤثرات الصوتية والبصرية، بينما قدم كل فنان فقرة غنائية امتدت لأكثر من ساعة كاملة، أشعل خلالها المسرح بأشهر أعماله وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تابع الحفل حتى لحظاته الأخيرة.

وشهد الحفل تألقًا لافتًا للنجوم الأربعة الذين قدّموا واحدة من أقوى ليالي "شتاء مدينتي"، في انطلاقة تؤكد أن المهرجان سيقدم سلسلة من الفعاليات التي تعيد الروح للقاءات العائلية وتدعم السياحة الترفيهية داخل مصر.