نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يعود للغناء بقوة: تعاون جديد وطرح أغاني تعد بمفاجآت للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم الكبير محمد فؤاد لإعادة إحياء الساحة الغنائية من خلال تعاون مميز مع المنتج الموسيقي وليد منصور، عبر مجموعة أغاني جديدة يجري التحضير لإطلاقها قريبًا، في خطوة طال انتظارها من جمهور "أول الحنين".

و أنهى فؤاد تسجيل أولى الأغاني داخل ستوديوه الخاص، بينما يواصل فريق العمل وضع اللمسات النهائية قبل مرحلة الماسترينغ، لتخرج الأغاني بأعلى جودة فنية، تجمع بين ذوق الجمهور العصري والحفاظ على الهوية الموسيقية المميزة لفؤاد التي رسخها على مدار عقود.

ويشارك في المشروع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، لتكون الأغاني الجديدة مناسبة لكل الأذواق، وتعيد فؤاد إلى مركز الاهتمام الفني الذي يستحقه.

يأتي هذا التعاون بعد رسالة مؤثرة وجهها له الفنان عمر كمال عقب الخلاف الأخير حول أحد الألبومات، مؤكدًا فيها حبه وتقديره الكبير لمسيرته الفنية: "أنت أستاذي وحبيبي، وأنا مش أنجح منك على أي منصة… وأنا مجيش أغنية جوه ألبوم من ألبوماتك".

