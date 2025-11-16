نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة الإسكندرية يوم غدا الأحد، حفل افتتاح أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الأعمال الأنشائية بالمبني الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ولفيف من الفنانين والشخصيات العامة، ويخرج حفل الافتتاح الفنان إسلام علي.

جاء التطوير بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف توفير تعليم فنى متخصص لأبناء محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، مع الالتزام بنفس المناهج والمعايير الأكاديمية المعتمدة بما يعزز دور الأكاديمية كمنارة ثقافية وتعليمية تخدم أبناء الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

يتكون مبنى أكاديمية الفنون الجديد بالأسكندرية، من مبنى مكون من بدروم وعشرة طوابق ( أرضي وتسعة أدوار)، يقع المبنى على مساحة 600 م مربع، ويحتوى المبنى على 28 فصل دراسي مخصصة لتدريس الموسيقى العربية والموسيقى الكونسرفتوار، بالإضافة إلى ٣ قاعات كبيرة للأوركسترا والعزف الجماعي، 8 قاعات متنوعة المساحة متخصصة ومجهزة لتدريس فنون الرقص والباليه، 15 فصل دراسي متعدد الأغراض لتلبية كافة إحتياجات معاهد الأكاديمية للدراسات النظرية للمعاهد المختلفة، ومنها الفنون المسرحية والنقد الفني والفنون الشعبية والسينما، 8 قاعات متعددة الأغراض للبروفات والتدريبات، قاعة مسرح Black box متعدد الأغراض تتسع ل 100 متفرج، قاعة سينما إحترافية تتسع ل 100 متفرج، بلاتوه للتصوير والتدريب على التصوير، ورشة لتصنيع الديكور ومختلف الأمور التقنية.