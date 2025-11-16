العالم اليوم - عبد العاطي: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم غزة

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي: مصر ترفض أي محاولة لتقسيم غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 نوفمبر 2025 06:24 صباحاً - استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ وتنفيذ كامل بنوده.

وأكد عبد العاطي في حواره مع الصحيفة الإيطالية "رفض مصر الكامل لأي محاولة لتقسيم قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين".

وشدد على أن "الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لأي حل عادل ودائم وشامل"، حسبما ذكرت الخارجية المصرية في حسابها على "فيسبوك".

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن "حل الدولتين يظل الخيار الواقعي الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

وأوضح أن "الانخراط المباشر من جانب الولايات المتحدة كان عنصرا حاسما في تذليل العقبات التي واجهت جولات التفاوض السابقة".

وأضاف أنه من الضروري "استمرار الدفع نحو تنفيذ كافة مراحل خطة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتا، تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة".

وأوضح أن "القاهرة تستضيف حوارات الفصائل وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضي الفلسطينية".

السودان وليبيا

تطرق عبد العاطي إلى خطورة تفاقم الأوضاع في السودان، مشيرا إلى ضرورة انخراط الأطراف السودانية في عملية سياسية وطنية شاملة بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.

كما استعرض عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا، من خلال توحيد المؤسسات التنفيذية، وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، وتمكين الدولة الليبية من استعادة سيادتها الكاملة.

كذلك فقد أكد عبد العاطي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، بما يضمن توحيد الإرادة الليبية وطيّ صفحة الانقسام، وذلك في إطار عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

العلاقات المصرية - التركية

وفيما يتعلق بالعلاقات بين القاهرة وأنقرة، فقد أكد عبد العاطي على أن العلاقات المصرية – التركية "تشهد تطورا ملموسا على مختلف المستويات، في ضوء الإرادة السياسية المشتركة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، وتعزيز مسارات التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".