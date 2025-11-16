الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الفنان الكويتي بدر الشعيبي زواجه للمرة الثالثة، حيث شارك جمهوره عبر حسابه في "سناب شات" صورًا من عقد القران، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين تمنوا له السعادة في حياته الجديدة.

بدر الشعيبي يحتفل بزواجه الثالث

ونشر الشعيبي صورة من عقد القران على حسابه في "إنستغرام"، وكتب معلقًا: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قرآني اليوم لمن ارتضيت دينًا وخلقًا وحسبًا. وقد عبّر عن سعادته بهذه اللحظة المميزة وسط دعم ومباركة زملائه من الوسط الفني والجمهور.



كما هنأته شقيقته دعاء الشعيبي عبر "سناب شات"، مؤكدة أن عقد القران تم في 12 نوفمبر 2025، ودعت له ولزوجته سبأ بالبركة والسعادة.



ويُعد هذا الزواج الثالث للشعيبي، إذ تزوج أول مرة من شوق بو راشد عام 2013 وأنجب ابنته الأولى حور عام 2016، قبل أن ينفصل عنها في العام نفسه. ثم ارتبط بالمحامية شوق البلوشي عام 2017 وأنجب منها ابنته الثانية فردوس في 2018.



ويأتي إعلان الزواج الجديد بعد فترة من التوترات بينه وبين طليقته شوق البلوشي، خاصة إثر تصريحاته المثيرة للجدل في يوليو الماضي عبر "سناب شات"، حيث ألمح إلى صعوبات في رؤية بناته، مؤكدًا أنهن "خط أحمر" في حياته.



من جانبها، ردت شوق البلوشي في بث مباشر على "سناب شات"، مؤكدة حرصها على خصوصية حياتها وعدم الانخراط في صراعات علنية، وقالت: مستحيل أتكلم عن وحدة هي أم أخت بناتي... من سابع المستحيلات أتكلم.