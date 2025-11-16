مصابو السكري قد يفقدون سمعهم!كشفت دراسة طبية شاملة أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني يواجهون خطرًا مرتفعًا لفقدان السمع، وهي مضاعفة غالبًا ما يتم تجاهلها ولا تخضع للفحص الدوري.

الدراسة التي أجراها باحثون من قسم أمراض الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى “كلينيك” وجامعة برشلونة بإسبانيا، ونُشرت في مجلة طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في أيلول الماضي، اعتمدت على تحليل بيانات 17 دراسة شملت نحو 4 آلاف مريض سكري ومثلهم في مجموعات ضابطة.

وأظهرت النتائج معدلات مقلقة، حيث يتراوح انتشار فقدان السمع بين المصابين بالسكري من النوع الثاني بين 40.6% و71.9%، فيما يزيد خطر فقدان السمع لديهم بمقدار 4.19 مرات مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

كما بيّنت الدراسة أنّ المرضى الذين تجاوزت مدة إصابتهم بالسكري عشر سنوات يواجهون خطرًا أعلى بفقدان السمع بمقدار 2.07 مرة، وأن مستويات السكري التراكمي (HbA1c) المرتفعة ترتبط بفقدان سمع أشد.

ولفت الباحثون إلى أن فقدان السمع لدى مرضى السكري قد يكون مرتبطًا بتغيرات في الدورة الدموية الدقيقة التي تغذي القوقعة، مما يسبب سماكة في الغشاء القاعدي وضمورًا في البنية الدقيقة لشعيرات الأذن الداخلية.

ومع استمرار ارتفاع أعداد المصابين حول العالم، شدّد الباحثون على ضرورة أن تشمل رعاية مرضى السكري فحوصًا دورية للسمع إلى جانب المتابعة التقليدية لمستويات الغلوكوز.