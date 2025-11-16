محمد صلاح وبيراميدز يمثلان مصر فى حفل جوائز كاف 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في عام 2025 قبل إقامة حفل المتوجين المقرر اقامته يوم الأربعاء القادم بالمغرب.

وشهدت القوائم المعلنة تواجد مصري محدود ممثل في الثنائي الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي ينافس على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، ونادي بيراميدز الذي جاء في مرتبة متقدمة مع الأندية المتنافسة ليبقى على حظوظه في السباق القاري الكبير.

قائمة المتنافسين على جائزة لاعب العام 2025:

- المصري محمد صلاح (ليفربول).

- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

- النيجيري فيكتور أوسيمين (جالاتا سراي).

قائمة الأندية الأفضل على جائزة حارس العام سيدات:

- بيراميدز (مصر).

- نهضة بركان (المغرب).

- صن داونز (جنوب أفريقيا).

أفضل لاعب في أفريقيا