مروة صبري تتصدر تريند جوجل بعد اعتذارها للفنانة دينا الشربيني

تصدر اسم الإعلامية والفنانة مروة صبري مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن وجهت اعتذارًا رسميًا للفنانة دينا الشربيني، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

مروة صبري: الشجاعة الأدبية تفرض الاعتراف بالخطأ

نشرت مروة صبري فيديو على صفحتها الرسمية، قالت فيه: "أنا غلطت، ومش عيب لما أغلط أعتذر، وما قصدتش الإساءة لدينا الشربيني، والشجاعة الأدبية تخليني أعتذر، وأنا بحب دينا وبحترمها وبحترم جمهورها".

وأظهر الفيديو تواضع مروة ورغبتها الصادقة في تصحيح أي سوء فهم، ما جعل الكثيرين يشيدون بنزاهتها وشجاعتها في مواجهة الأخطاء.

حلا شيحة: وقفة صادقة مع دينا الشربيني

وفي سياق متصل، عبرت الفنانة حلا شيحة عن دعمها الكامل لصديقتها دينا الشربيني، وذلك بعد تعرض الأخيرة لهجوم حاد على خلفية شائعات حول ارتباطها بأحد الفنانين، والتي ربطها البعض بانفصال الأخير عن زوجته.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها على إنستجرام: "الجميلة دينا الشربيني أعرفها من سنين طويلة، وأشهد إنها من أطيب وأرقّ القلوب. روح مرحة، خفّة دم، وجدعنة. صديقة قريبة، ونيّتها دائمًا طيبة مع الناس".

انتقاد الإعلام غير المهني

ولم تقتصر وقفة حلا شيحة على الدعم فقط، بل وجهت رسالة واضحة لبعض الإعلاميين الذين نشرو الشائعات، قائلة: "رسالتي للناس اللي بتهاجمها: للأسف، العتب مش بس على اللي بيصدق الإشاعات… العتب الأكبر على بعض الإعلاميين اللي فقدوا المهنية، وبقوا ينشروا كلامًا غير موثوق وغير صحيح… والناس تسمع وتنقل وتزود من عندها"

توضيح الحقائق: دينا الشربيني ليست “خرابة بيوت”

أكدت حلا شيحة على موقفها الرافض لكل الأكاذيب التي تم تداولها، مشددة على أن دينا الشربيني لم تكن يومًا سببًا في أي طلاق أو خلاف، وقالت: "أولًا وبوضوح: دينا مش 'خرابة بيوت' ولا عمرها كانت كده. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، ومحدّش بيخطف حد من حد. وأنا أعرف دينا كويس… وأعرف إنها ما تعملش حاجة من اللي بيتقال ظلمًا".

وأضافت حلا: "المشكلة إن السوشيال ميديا بقت ساحة مفتوحة للإشاعات، والتجريح، والخوض في الأعراض… وكأن الكلام ما بقاش له حرمة ولا أثر، مع إن الكلام المؤذي ممكن يكسّر قلوب ويظلم ناس بريئة ويتسبب في أذى كبير".

رسالة أخلاقية وعبر دينية

واختتمت حلا شيحة رسالتها بدعوة الجميع لعدم الانخراط في نشر الشائعات أو التجريح، مؤكدة على القيمة الدينية والأخلاقية للالتزام بالصدق: "ولكل من خاض في عرضها…اتقوا الله. الكلمة أمانة، وظلم الناس مش لعب. وكل واحد هيتحاسب أمام رب العالمين على اللي قاله واللي نشره واللي شارك في إيذاء إنسانة بريئة. وقد قال رسول الله ﷺ: من تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته، ومن تتبّع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته".

ردود فعل واسعة على مواقع التواصل

تفاعل جمهور واسع مع فيديو اعتذار مروة صبري، حيث أثنى الكثيرون على شجاعتها في الاعتراف بالخطأ، وأشادوا بموقف حلا شيحة ودفاعها الصادق عن زميلتها دينا الشربيني، معتبرين أن هذا المشهد يمثل نموذجًا للصدق والاحترام في الوسط الفني ومواجهة الشائعات بشكل حضاري.