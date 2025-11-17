نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم خلي بالك من نفسك ل أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عودة ثنائية أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بعد 22 عامًا في "خلي بالك من نفسك"

بعد أكثر من عقدين على تعاونهما الأول في مسرحية "كده أوكيه" عام 2003، يجتمع النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز مجددًا في فيلم "خلي بالك من نفسك"، الذي يعد واحدًا من أبرز الإنتاجات السينمائية المرتقبة.

يأتي العمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج سينرجي بلس، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يبدأ التصوير يوم الأربعاء المقبل.

نجوم الفيلم

يشارك في البطولة: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى ضيوف شرف وفنانين أجانب يضيفون ثراء للعمل.

أحمد السقا على موعد مع "هيروشيما"

وفي الوقت نفسه، يستعد أحمد السقا لتصوير فيلم "هيروشيما" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، بمشاركة نخبة من الفنانين أبرزهم: مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربي، محمد لطفي، عماد صفوت، علاء مرسى، والوجه الجديد هيثم زيدان، في إطار من التشويق والإثارة.

تاريخ التعاون بين النجمين

يُذكر أن أحمد السقا وياسمين عبد العزيز حققا نجاحًا لافتًا من خلال مسرحية "كده أوكيه"، كما اجتمعا في إعلان تجاري سابق، ليعاد تأكيد كيمياء هذا الثنائي على الشاشة بعد 22 عامًا.

