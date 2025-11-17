نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يكشف كواليس أغنية "قرار غلط" ويضع النقاط على الحروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أوضح الملحن عزيز الشافعي تفاصيل أغنية "قرار غلط" التي قدمها الفنان عمر كمال، مؤكدًا أن الأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدي، ولم يكن لها أي صلة بالخلافات الأخيرة بين شركة إنتاج وألبوم الفنان محمد فؤاد.

وأشار الشافعي إلى أن الأغنية صُممت خصيصًا لعمر كمال ولم تُعرض على أي فنان آخر مسبقًا، مؤكدًا على أهمية هذا التوضيح للجمهور. كما أشار إلى أغنية "صاحبتي"، التي هي من تأليفه أيضًا وتم توزيعها بواسطة توما، وتم تسريب نسخة بصوت محمد فؤاد بشكل غير قانوني، وهو ما أضر به وبالمطرب كريم محسن الذي كان من المقرر أن يطرحها ضمن ألبومه القادم.

واختتم الشافعي حديثه بالتأكيد على أن الجهة التي سربت الأغاني انتهكت حقوقه كمؤلف وملحن، معتبرًا أن هذا التصرف مخالف للأعراف المتبعة في حماية الملكية الفكرية.

