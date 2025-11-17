نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السلم والثعبان 2" يتصدر الإيرادات اليومية ويحقق 21مليون جنيه إجمالي إيراداته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “السلم والثعبان2 ” الإيرادات اليومية بدور العرض السينمائية أمس الأحد وذلك حسبما اكده موقع "filmyard" الموقع الرسمي الذي تم إصداره لتوضيح الإيرادات اليومية بشكل رسمي من جميع شركات التوزيع بدور العرض السينمائية بمصر.

وجاءت الإيرادات أمس الأحد كالتالي حيث حقق “السلم والثعبان 2” 3 مليون جنيه، ليصبح اجمالي إيراداته حتى الآن 20مليون و718ألف جنيهًا مصريًا بينما جاءت باقي ايرادات الأفلام أمس الأحد كالتالي حيث حقق "السادة الأفاضل" 816 ألف و964 جنيهًا و"فيها إيه يعني" 312 ألف و286جنيهًا و"قصر الباشا" 308 ألف و499 جنيهًا و"أوسكار" 275 ألف و548جنيهًا و"هيبتا 2" 53 ألف و976 جنيهًا.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان2

"السلم والثعبان 2 "من بطولة بطولة عمرو يوسف، ويضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف أحمد حسني، وإنتاج طارق العريان وموسي عيسي ومحمد رشيدي وهشام عبد الخالق وإخراج طارق العريان.