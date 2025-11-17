نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بالإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية ويؤكد ضرورة النزاهة في الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الإعلان عن جميع الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الإعلان يأتي لضمان الرقابة الفعالة على العملية الانتخابية وحماية نزاهتها.

وأكد الرئيس أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة للفصل في الأحداث الانتخابية والطعون القانونية، وأنه من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل إرادة المواطنين بدقة في البرلمان المقبل.

توجيهات الرئيس بشأن الرقابة على الدعاية الانتخابية

قال الرئيس السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع للفحص والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وطالب الرئيس بأن يتم التدقيق الكامل في جميع الطعون المقدمة ومراجعتها بدقة، واتخاذ القرارات التي تعكس إرادة المواطنين الفعلية، بما يضمن أن يكون أعضاء مجلس النواب المنتخبين ممثلين حقيقيين للشعب المصري.

كما شدد الرئيس على أهمية التأكد من حصول كل مندوب لكل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، لضمان الشفافية الكاملة وحق المرشحين في متابعة نتائج أصوات ناخبيهم بدقة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

الإجراءات المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية

أوضح الرئيس السيسي أن الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن أي مخالفات في الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان:

منع أي تجاوزات للقوانين الانتخابية خلال الجولة الانتخابية الحالية أو القادمة.

ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وعدم استفادة أي طرف من مخالفات غير قانونية.

حماية نزاهة العملية الانتخابية وإعطاء الشعب ثقة كاملة في أن النتائج تعكس إرادته.

وأشار الرئيس إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الرقابة الفعالة على الدعاية الانتخابية ومنع تكرار المخالفات في الجولات الانتخابية المقبلة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقرارات القانونية

أكد الرئيس السيسي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست مترددة في اتخاذ القرارات الحاسمة عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين، بما في ذلك:

الإلغاء الكامل للمرحلة الانتخابية إذا كانت المخالفات جوهرية وتؤثر على نزاهة النتائج.

الإلغاء الجزئي لدائرة أو أكثر إذا ثبت أن المخالفات أثرت على النتائج بشكل جزئي، مع إجراء الانتخابات الخاصة لاحقًا لضمان تمثيل حقيقي وشفاف للناخبين.

كما شدد الرئيس على ضرورة الإعلان الفوري عن المخالفات المتحققة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان عدم تكرارها، بما يعكس التزام الدولة بحماية العملية الانتخابية وفق القانون.

تعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية

أكد الرئيس السيسي أن الشفافية في التعامل مع مخالفات الدعاية الانتخابية تمثل حجر الأساس لبناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وضمان أن كل النتائج تعكس اختياراتهم الفعلية دون أي تدخل أو تأثير خارجي.

وأشار الرئيس إلى أن هذا النهج يعزز من مصداقية العملية الديمقراطية ويضمن تمثيل المواطنين بدقة في مجلس النواب، مع الحفاظ على حقوق جميع المرشحين في متابعة الانتخابات ومراجعة الطعون وفق القانون.

وأضاف الرئيس: "من المهم أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات واضحة في الإجراءات المتخذة تجاه المخالفات، وأن يتم الإعلان عنها بطريقة شفافة للجميع، لضمان أن كل خطوة في الانتخابات تتم وفق المعايير القانونية والأخلاقية".