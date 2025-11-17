نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين 17 نوفمبر، ندوة علمية بعنوان “المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب”، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، وذلك بقاعة علي مبارك، بحضور وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ضمن فعاليات “جامعة القاهرة وملحمة المتحف المصري الكبير” التي أعلن عنها رئيس الجامعة باعتبار هذا العام الجامعي عام المتحف المصري الكبير.

ويحاضر في الندوة الدكتور طارق سيد توفيق، أستاذ الآثار المصرية القديمة والمشرف العام السابق على مشروع المتحف المصري الكبير، حيث يناقش الأسس الخطابية التي يقدم من خلالها المتحف رسائله الحضارية، وطبيعة المخاطَب المصري والعالمي في ظل السياق الثقافي الراهن.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة تواصل أداء دورها الريادي في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي بين طلابها، انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية تجاه دعم الهوية المصرية وصون التراث، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مشروع قومي يجسّد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية، ويعكس قوة الحضارة المصرية القديمة وقدرتها على إلهام الأجيال.

وأضاف رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تحرص على ترسيخ الوعي بالتراث بوصفه عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب المصري القادر على فهم الحاضر وصياغة المستقبل، مشددًا على أن المتحف المصري الكبير أصبح واحدًا من أهم أدوات القوة الناعمة المصرية على الساحة الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن خطة الكلية لربط العلوم الإنسانية بالواقع الثقافي والتاريخي للدولة وإنتاج خطاب ثقافي معاصر يفهم التاريخ ويستحضر قيمه ويقدم رؤى جديدة لمخاطبة المجتمع، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يمثل منصة حضارية عالمية تُبرِز عظمة التراث المصري وقدرته على التفاعل مع العالم المعاصر.

وأشار عميد الكلية إلى أهمية فتح آفاق جديدة أمام الطلاب للتفاعل مع المشروعات القومية العملاقة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في بناء وعي وطني مستنير، وتزويدهم بفهم مباشر لما تشهده الدولة من إنجازات كبرى تسهم في تشكيل مستقبل الوطن.