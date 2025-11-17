نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس كفر الشيخ لمتابعة انتظام العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم جولة ميدانية مفاجئة في عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تطبيق المعايير التعليمية والإدارية بشكل دقيق داخل المدارس.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الفصول الدراسية والأنشطة التعليمية المختلفة، واطمأن على التزام الطلاب بالحضور والانضباط، ومتابعة أداء المعلمين في تقديم المناهج الدراسية وفق الخطط الزمنية المعتمدة. كما اطلع على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدارس لضمان سلامة الطلاب، بما يشمل النظافة، التهوية، والتباعد الاجتماعي في بعض المدارس، وحرص على توجيه المسؤولين لتحسين أي ملاحظات تم رصدها على الفور.

وشدد الوزير على أهمية رفع مستوى الأداء التعليمي والمراقبة المستمرة للمعلمين والطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه الجولات الميدانية تساعد الإدارة التعليمية على تقييم الوضع بشكل مباشر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

كما التقى الوزير عددًا من الطلاب والمعلمين، واستمع إلى اقتراحاتهم وملاحظاتهم حول تحسين العملية التعليمية، مؤكدًا على تعاون جميع الجهات المعنية في تطوير التعليم وتوفير الدعم اللازم للمدارس لتخطي أي تحديات قد تواجه العملية التعليمية خلال العام الدراسي.