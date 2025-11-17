نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد عودته من أمريكا "..أحدث ظهور للفنان رامي وحيد في مهرجان القاهره السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق الفنان رامي وحيد على السجادة الحمراء بمهرجان القاهره السينمائي الدولي الـ46 وكان ذلك أحدث ظهور له في القاهره بعد عودته من أمريكا وتصوير فيلمه هناك.

وقد ارتد رامي وحيد بدله أنيقه باللون الكوحلي، دون اي مبالغه حيث جعل اطلالته مميزه بالبساطه والرقهو أرتد نظاره أنيقه أيضًا لتضيف لمسه جماليه للأطلاله.

و يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

و تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.