نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا الأربعاء… تكريم محمد قبلاوي وآدم بكري ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، عن منح جائزة شرفية لكلٍّ من المنتج والمخرج محمد قبلاوي، والفنان الفلسطيني آدم بكري، تقديرًا لمشوارهما الفني وحضورهما السينمائي المؤثر على المستويين العربي والعالمي.



موعد التكريم

ويُقام التكريم في تمام الساعة 12:00 ظهرًا غدًا الأربعاء 19 نوفمبر، خلال احتفالية خاصة تُقام في فندق سوفيتيل.



محمد قبلاوي



منتج ومخرج فلسطيني سويدي، ومؤسس مهرجان مالمو للسينما العربية. يمتلك خبرة واسعة في مجال الأفلام الوثائقية وإدارة المشاريع الثقافية، ويعمل على بناء جسور للحوار بين السينما العربية والأوروبية.

وقد حصل على عدة تكريمات، من بينها: جائزة الثقافة لمدينة مالمو لعام 2025، جائزة الصناعات الإبداعية لعام 2023، جائزة شخصية العام في السينما العربية لعام 2022.



آدم بكري



وُلد آدم بكري في عائلة مشبعة بحب الفن، ما غذّى شغفه بالتمثيل منذ صغره. نال شهرة عالمية بفضل دوره في فيلم "عمر" المرشّح لجائزة الأوسكار، حيث جسّد شخصية مقاتل فلسطيني شاب في أداء عميق ومؤثر حظي بإشادة واسعة.



وتتميّز أعمال بكري بإخلاصه في تجسيد الشخصيات المركّبة التي تعيش في عوالم عاطفية وسياسية متوترة، مما جعله واحدًا من أبرز وجوه السينما العربية المعاصرة.



"أيام القاهرة لصناعة السينما"



أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

