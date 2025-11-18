نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NHC توقّع مذكرة تعاون مع شركة "علم" لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الذكية في وجهاتها العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت NHC مذكرة تعاون مع شركة علم ضمن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 بصفتها شريكًا مؤسسًا، بهدف تطوير منظومة متكاملة من الحلول الرقمية والذكية في الوجهات العمرانية التابعة لها.

وتعمل المذكرة على مبادرة الوجهات الذكية، التي تشمل تحسين المشهد الحضري وتقديم حلول التلوث البيئي والبوابات الذكية ومراقبة المجمع السكني، وتقنيات الريّ الذكية وإدارة الإنارة والنفايات الذكية، إلى جانب تطوير المنصات الرقمية التي تخدم السكان والزوار في وجهات NHC.

وسيسهم التعاون في تطوير نماذج تشغيل رقمية متقدمة تعزز الاستدامة وترفع مستوى جودة الحياة في وجهات NHC، باستخدام الأضواء الذكية وأجهزة استشعار الحركة ومنظمات الحرارة، إضافة إلى توفير خدمات متعددة للتحكم الكامل بأجهزة المنزل الذكي وفق احتياجات المستخدم وتأمين الحماية باستخدام كاشفات الدخان وأجهزة استشعار تسرب المياه، بما يضمن كفاءة تشغيل المنزل وإثراء تجربة السكان وتحسين الخدمات اليومية.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود NHC في بناء منظومة رقمية متكاملة داخل وجهاتها العمرانية، وبما يرسّخ دورها في قيادة التحول التقني في القطاع العقاري، عبر تبني حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم أهداف النمو العمراني المتسارع.

يُذكر أن مشاركة NHC في "سيتي سكيب العالمي 2025" تؤكد التزامها المستمر بتطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل ترسيخ مكانتها أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع، من خلال تمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُنفذ وفق أعلى المعايير العالمية