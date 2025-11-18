العالم اليوم - 5 أطعمة لا ينصح بتناولها مع القهوة.. تعرف عليها

انتم الان تتابعون خبر 5 أطعمة لا ينصح بتناولها مع القهوة.. تعرف عليها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - تعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، لفوائدها الصحية العديدة، ولكن جمعها مع بعض الأطعمة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلبا على الصحة العامة للجسم.

وقدم موقع "فيري ويل هيلث" المتخصص في الأخبار الصحية، 5 أطعمة ينصح بتجنبها عند شرب القهوة.

الفواكه والحمضية

تتشابه القهوة والفواكه والحمضية في نسب الحموضة، وقد يؤدي جمعهما إلى ظهور أعراض هضمية مزعجة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المعدة.

ويمكن أن يسبب ارتجاع الحمضي، والغثيان، وحرقان المعدة، وعسر الهضم.

الأطعمة المقلية

يوصي الخبراء بتفادي الجمع بين الأطعمة المقلية والقهوة بسبب محتواها العالي من الدهون والصوديوم.

وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد خطر الإصابة بارتفاع الدهون في الدم. كما يمكن أن يؤثر الجمع بين الأطعمة المقلية والقهوة على صحة القلب.

الحليب

رغم أن الكثيرين يفضلون القهوة بالحليب، إلا أن الخبراء أكدوا أن الجمع بين هذين العنصرين ليس خيارا مفيدا صحيا.

وتشير أبحاث إلى أن القهوة قد تعيق امتصاص الجسم لمعدني الكالسيوم الذي يوفره الحليب.

الأطعمة عالية الصوديوم

ذكرت العديد من الأبحاث أن الجمع بين الأطعمة الغنية بالصوديوم والقهوة يؤثر على ضغط الدم، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه.

الأطعمة المخمرة

وتعرف الأطعمة المخمرة بفوائدها للجهاز الهضمي والجهاز المناعي، لكن جمعها مع القهوة قد يؤدي إلى تأثير معاكس. فكلاهما حمضي، وقد ينتج عنها أعراض مثل الغازات والانتفاخ واضطرابات المعدة.