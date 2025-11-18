فن ومشاهير

لهذا السبب.. إيناس عز الدين تلغي سفرها إلى دبي

أحمد جودة - القاهرة -  ...

ألغت النجمة والفنانة ايناس عز الدين سفرها في دبي، بعد تعريضها  اليوم لوعكة صحيه مفاجأه.
 

أول تعليق لـ الفنانة ايناس عزالدين  بعد أزمتها الصحية
 

وقالت النجمة والفنانة ايناس عز الدين أول تعليق لها عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ومغادرتها المستشفى: “الحمد الله علي كل حال طب احتفل ازاي بعيد ميلادي كده،  الحمد لله قدر الله ماشاء فعل.

 احدث اعمال الفنانة ايناس عز الدين
 

وكان اخر اعمال إيناس عز الدين هو مسلسل «أفراح إبليس 3» من بطولة جمال سليمان.

ابطال مسلسل «أفراح إبليس 3»

وجاء مسلسل «أفراح إبليس 3» من بطولة جمال سليمان، إيناس عزالدين، صابرين، هنادي مهنا، ياسر فرج، كمال أبورية، محمد عادل، أحمد صفوت، مني عبدالغني، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

